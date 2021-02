Côté culture comptez sur nous : "Passé composé", le 1er album du groupe Crumble

« Crumble »,un projet qui se veut croquant et fondant à la fois, tout en restant gourmand. Mais c’est surtout celle d’une rencontre, au cœur des montagnes savoyardes, de deux musiciens professionnels, Roland Fontana et Jean Philippe Francon et d'Eric Siri ex chanteur du groupe Armada.