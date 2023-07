Passerelles, le programme socio-éducatif du festival d’Aix 2023, pour amener tous les publics à l'Opéra !

Tout le monde a le droit à l'opéra et la musique classique !

Depuis 2007, Passerelles rassemble les actions de médiation, de sensibilisation et de pratique artistique amateure portées par le service éducatif et socio-artistique du Festival d’Aix-en-Provence. 15 ans d'engagement et de passion !

L’objectif d’inclure des publics d’une grande diversité dans la vie du Festival et de proposer des actions culturelles en prise avec son territoire, les projets de Passerelles s’écrivent dans la réciprocité et l’échange avec ses partenaires.

Passerelles intervient ainsi sur l’ensemble du territoire régional (44 communes de la Région Sud-PACA), auprès de plus de 170 structures associatives, éducatives, sanitaires et sociales, et touche près de 3 500 enfants, adolescents et adultes, dans une invitation à la découverte et au partage musical. Au fondement de ses actions, la certitude que l’opéra n’est qu’une porte d’entrée, que les productions viennent interroger notre époque et nos sociétés contemporaines et que chacun peut trouver sa place dans ces histoires.

Mélanie Masson a rencontré Frédérique Tessier, Responsable du Service éducatif, pour vous raconter cette belle aventure de transmission et célébrer les 15 bougies de Passerelles !

[ PASSERELLES ] L'EXPÉRIENCE ACTIVE DE L'OPÉRA PAR LA SENSIBILISATION ET LA PRATIQUE

