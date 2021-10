Patrick Bosso invité de Radio Libre

Nouvelle session pour l'émission "Radio libre " et c'est l'occasion de parler des personnalités les plus prestigieuses et issues de notre région. Après avoir reçu Soprano, IAM, puis Christophe Maé c'est au tour de Patrick Bosso.

Patrick Bosso revient sur scène pour un "Dernier Round", son nouveau spectacle et pour une toute dernière tournée. A travers ses souvenirs qu’il sait si bien nous raconter, il évoque des sujets d’actualité avec l’humour et la poésie qui le caractérisent. Dernier Round, en tournée dans toute la France à partir du 5 novembre 2021.

Nos auditeurs Manon, Mickael et Sébastien ont eu la chance de le rencontrer avant l'enregistrement de l'émission, voici leur rencontre et quelques anecdotes croustillantes.