Patrick Bruel offre un mini concert depuis son salon et partage ses bons plans confinement

Entouré de ses guitares et de son piano, Patrick Bruel interprète trois de ses titres et nous confie ses bons plans pour nous aider à mieux vivre le confinement.

Patrick Bruel va mieux. Le chanteur auteur-compositeur-interprète, acteur, producteur mais également joueur de poker français a annoncé le 2 avril dernier au micro d'Elodie Suigo sur franceinfo être atteint du Covid-19. Un repos forcé pour celui qui a entamé depuis plusieurs mois une tournée triomphale à travers la France. Ce soir, on sort… Tour 2019 a déjà ravi plus de 600 000 spectateurs. Stoppée pour cause de pandémie, la tournée reprendra en octobre prochain.

Connu pour ses innombrables succès comme Casser la voix, J'te l'dis quand même, Place des grands hommes, Mon amant de Saint-Jean ou encore Au Café des délices, la bruelmania ne cesse de perdurer et touche maintenant plusieurs générations de fans.

Confiné chez lui, c'est son plus gros tube Alors regarde, sorti en 1989, que Patrick Bruel a choisi d'interpréter au piano. Le chanteur rappelle le besoin solidarité, d'être ensemble - même si on ne le peut pas physiquement - par les mots et les regards, avec les images et les sentiments.

Stand Up

Dans une version plus dynamique, le chanteur interprète à la guitare le titre Stand Up, extrait de son dernier album Ce soir on sort… Un message dédié a tous les confinés : Ne reste pas oisif, mets-toi debout pour préparer la suite. Stand up !

Rue Mouffetard

Patrick Bruel se souvient avec émotion du quartier de son enfance, Paris V, la Place de la Contrescarpe, le Lycée Henri IV et surtout la Rue Mouffetard, que Vianney a mis en chanson pour lui.

Ses bons plans confinement

Et si le confinement était une opportunité pour penser à soi ? Lire, cuisiner, faire du rangement ou bien regarder des séries tv comme Patrick Bruel !

