Patrick Bruel : sa passion pour les cartes est née dans les Deux-Sèvres !

Le chanteur Patrick Bruel se remémore son enfance "très douce" entre la région parisienne, la capitale et les Deux-Sèvres. Aujourd’hui à cheval entre Paris et Los Angeles, il évoque aussi la Provence où il y cultive du vin et de l’huile d’olive.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois, c'est l’artiste Patrick Bruel qui nous dévoile quelques pans de sa vie.

De Tlemcen à Argenteuil

À l’âge de 3 ans, Patrick Bruel quitte l’Algérie où il est né, à Tlemcen, pour suivre sa maman en France. Direction la banlieue parisienne à Argenteuil jusqu’à ses 9 ans avant de s’installer dans la capitale, dans le 13e arrondissement. En revanche, c’est dans le 5e arrondissement qu’il suit sa scolarité, ce qui lui inspirera notamment la chanson Place des grands hommes à la fin des années 80.

L’homme derrière sa passion pour les cartes

Soucieuse de le préserver et de lui apporter une "enfance sans larmes", la maman de Patrick Bruel trouvera du réconfort à Niort, auprès d’un homme de la haute bourgeoisie des Deux-Sèvres. Il y arrive au début des années 70 et en "garde un souvenir assez fort". Il développe surtout une relation "très tendre et fondatrice" avec le grand-père de ceux qui sont devenus ses frères depuis, David et Fabrice. Le vieil homme l’initie au cheval, au vin et aux cartes ! On comprend mieux comment Patrick Bruel est devenu un as au poker.

Paris, Los Angeles… l’Isle-sur-la-Sorgue

Patrick Bruel vit aujourd’hui entre la France et les États-Unis. Entre Paris et Los Angeles où habitent ses enfants. Mais l’auteur-compositeur-interprète possède également une propriété dans le Vaucluse, à l’Isle-sur-la-Sorgue dans laquelle il cultive de l’huile d’olive et du vin. Avis aux amateurs de bonnes choses : ses équipes produisent un triple cépage syrah, grenache, cabernet et son huile d’olive "caracole en tête de tous les concours depuis 4 ans".