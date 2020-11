Patrick Fiori et la Corse, inséparables !

Dans notre nouveau rendez-vous "Place(s) à", Patrick Fiori nous parle de son attachement à La Corse et de son amour pour la bonne bouffe. Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée.

Patrick Fiori a grandi à Marseille et il a parcouru la France très tôt. C'est son père, déménageur, qui lui a transmis cette curiosité et cette envie de découvrir la richesse du territoire lorsqu'il emmène le jeune Patrick et son frère dans son camion. C'est aussi de cette façon que Patrick Fiori s'est initié à la gastronomie.

La cuisine, c'est toute une histoire

Patrick Fiori est un amoureux de cuisine. Quand il parle de sa ville natale, Marseille, il salue l'aspect multiculturel de la cité phocéenne en soulignant qu'il a pu y goûter des plats venus des quatre coins du monde.

Pour le chanteur, la découverte de la France s'est aussi faite par la gastronomie et comme il le dit :

Je pourrais vous parler avec passion de ce qu'on peut retrouver dans les assiettes dans tous les coins de France

Patrick Fiori semble aimer la cuisine simple, de terroir. Lorsqu'il nous conseille quelques restaurants, il cite des établissements populaires mais mâtinés d'un bel esprit corse. Des restaurants à l'image du chanteur, finalement.

Un amour inconditionnel pour La Corse

La Corse a un petit supplément d'âme pour Patrick Fiori. Après avoir habité quelques années à Lyon "pour des raisons professionnelles" nous dit-il, le chanteur s'est installé sur l'île de beauté auprès de ses amis et sa famille, entre la plage et les bons restos.

Je l'ai trouvée ma plus proche des îles lointaines

Après avoir fait le tour du monde, Patrick Fiori est donc retourné s'établir en Corse, une destination qu'il ne quitte pas même pour partir en vacances. Il existe un lien intime entre l'artiste et ce département français. "C'est là-bas que je me sens exister" conclut Patrick Fiori.