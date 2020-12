Patrick Fiori : "J'aime vraiment cette période de fêtes"

Chaque jour sur France Bleu, retrouvez les anecdotes de Noël de vos célébrités préférées. Aujourd'hui c'est Patrick Fiori qui se livre auprès d'Eric Bastien sur ce que veux dire Noël pour lui !

"Je suis un fou furieux de tout ce qui est lumière, tout ce qui est déco [...] Si vous arrivez à la maison en période de Noël, ne vous inquiétez pas, c'est EuroDisney" : voilà qui donne le ton et une vague idée de ce qu'est un Noël chez Patrick Fiori ! Noël c'est aussi la générosité et la famille pour Patrick Fiori : "c'était pouvoir avoir assez à manger pour en donner aux voisins [...] et beaucoup de musique".

Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Noël de Patrick Fiori :

Patrick Fiori est l'invité d'Eric Bastien Copier

Patrick Fiori sera en tournée dès le moi de Mai 2021 avec un passage à l'Olympia le 13 Juin.