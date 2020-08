Pau: Festival l'été à Pau avec le groupe béarnais "the Supersoul brothers"

Le festival 2020 "l'été à Pau" 2020 avec "The Supersoul Brothers" et son chanteur emblématique Nono pour une belle soirée de clôture.

Avec la pandémie du coronavirus organiser le festival l'été à Pau n'a pas été simple car la plupart des festivals étaient annulés ou reportés. Il fallait pourtant garder toutes les consignes sanitaires et connaitre le nombre de personnes qui seraient présentes pour assister aux concerts. L'idée de réservations pour les places gratuites a montré ses faiblesses car beaucoup de gens ne venait finalement pas. Heureusement certaines personnes qui attendaient sur le site on eu la chance d'assister à ces bons moments musicaux avec Jeanne Chéral, Flavia Cohélo, Ayo, les Neg'marrons et beaucoup d'autres sans oublier nos artistes régionaux comme "The Supersoul brothers".

Une vraie envie de retrouver la scène

The SuperSoul Brothers c’est 6 musiciens qui perpétuent, l’esprit magique de la Deep Soul, dans la pure tradition 60's. Emporté par un chanteur charismatique, ils livrent un show explosif, mélange original de Soul, R&B et New Orleans Funk. Nono le chanteur qui a mis le feu au théâtre de verdure a annoncé au public que c'était bon de retrouver la scène et le public et qu'il fallait prendre du plaisir en cette période pas simple. Bonne nouvelle pour le groupe qui pendant la période du confinement a enregistré un nouvel album qui sortira au mois d'octobre 2020.