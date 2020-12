Paul, 16 ans, Prodige de la danse à Toulouse

J'ai commencé la danse à 4 ans. A 8 ans, j'ai intégré l'Opéra de Paris. Je rêve d'aller à San Francisco. Paul, 16 ans

Invité de La Vie en Bleu avec Alban Forlot à 10h45 ce lundi 7 décembre sur France Bleu Occitanie, Paul Rivard est au VM Ballet depuis 3 ans. Il nous parle de son parcours et de ses sensations lors de l'émission enregistrée en août dernier.

"Incroyable et inoubliable" , l'émission Prodiges diffusée mardi 8 décembre sur France 2 a marqué Paul et ses "concurrentes et amies". Juliette Baud (13 ans), et Pénelope Capdevielle (16 ans) sont également dans l'école toulousaine VM Ballet qui a vu gagner Melvin Lawovi lors de la saison. Nos Pitchous sont jugés par l’ancienne danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla et aussi le violoncelliste Gautier Capuçon, et la soprano Julie Fuchs.

Paul © Radio France - Alban Forlot

On croise les doigts aussi pour un aveyronnais.

Dans la catégorie chanteur, Auguste Truel fait partie des finalistes. On lui souhaite le meilleur pour mardi soir. Notre article ici.