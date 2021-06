Pause Guitare 2021 : dernières infos

25 ans de Festival

Depuis 1996, une pléiade d’artistes s’est succédé à Pause Guitare Sud de France : Bob Dylan, Sting, Patti Smith, Iggy Pop, Joe Cocker, Mano Solo, Georges Moustaki... et surtout, des artistes qui ont gravi beaucoup d’échelons depuis leurs premières gammes à Albi (Bénabar, Cali, Renan Luce, Deluxe, Camille, Cats On Trees...) . Au-delà du simple aspect programmation, Pause Guitare Sud de France, c’est aussi, et surtout, un vecteur incontournable de lien social, de mise en avant du territoire, et de collaboration fructueuse entre le monde de l’entreprise et la culture. Née en novembre 1996 à Albi (Tarn/81), l’association Arpèges & Trémolos promeut la Culture et la découverte musicale. Alain Navarro, directeur de Pause Guitare est l'invité de France Bleu Occitanie dans Côté Culture Comptez sur Nous.

L'interview Copier

La programmation sur la Grande Scène de Pratgaussals

Le programme de Pause Guitare 2021