Confinement : l'artiste normand Fakear propose de renouer avec soi-même, en musique

En cette période de confinement, les initiatives artistiques se multiplient sur Internet. Les gens ont du temps, les artistes aussi. Alors on voit de tout, des reprises chaque jour, des concerts sur les balcons, des chansons sur le confinement, ça ne s'arrête pas !

Faisons une pause. Prenons le temps. Une respiration, celle de Fakear. Une heure pour renouer avec soi-même. Pendant le confinement, le musicien de 28 ans propose tous les lundis une "Contemplation".

Dès le départ, le compositeur de La Lune Rousse l'assume : "en tant que musicien qui bosse sur son ordinateur, j'ai l'habitude de longue période de confinement, chez moi, à créer de la musique".

"Adapter son rythme de vie par rapport à ce qui se passe est un luxe"

Face à cette "saturation de l'espace virtuel engendrée par les artistes", Fakear nage à contre-courant. En prenant son temps, en "étirant" ses anciens morceaux et en ajoutant des sons d'oiseaux par exemple, il invite à ralentir la cadence : _"Avoir cette chance d'_adapter son rythme de vie par rapport à ce qui se passe est un luxe. Énormément de gens doivent bosser, plus dur et plus longtemps."

"Quand on ressent une émotion forte, la musique prend une place importante"

En cette période de confinement, l'art n'a jamais était aussi accessible et omniprésent sur Internet :"je veux faire déborder mon ralentissement personnel et en faire profiter un maximum de gens" espère Fakear.

Il y a un besoin d'être rassuré, c'est une période de grosse angoisse pour beaucoup de monde et généralement dans la vie de tous les jours, quand on ressent une émotion forte, la musique prend une place importante.

Pause, silence et inactivité

Fakear ne propose pas une méditation : "Se perdre dans son imagination... Je vois ça comme une contemplation. Si on fait de la méditation sur ma musique, on doit s'endormir. C'est très long et très calme".

Une contemplation testée et approuvée en télétravail.