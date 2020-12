Philippe Manoeuvre : "J'ai fait un certain nombre de réveillons folkloriques"

Chaque jour sur France Bleu, retrouvez les anecdotes de Noël de vos célébrités préférées. Aujourd'hui c'est Philippe Manoeuvre qui se livre auprès d'Eric Bastien sur ce que veux dire les fêtes de fin d'année pour lui !

Les réveillons à New York, ceux avec l'équipe des Enfants du rock : "toute la petite équipe des Enfants du Rock se retrouvaient [...] on faisaient des réveillons de folie", notre invité en a fait quelques uns qu'il vous raconte dans ce nouveau numéro de Noël de Stars.

Et vu que c'est Philippe Manoeuvre, forcément, on lui demande les indispensables pour notre playlist de Nouvel An.

Le Noël de Stars de Philippe Manoeuvre Copier

