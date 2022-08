PHOTOS - Dix mille festivaliers au Check-in Party en Creuse

L'affiche était belle et elle a attiré du monde sur l'aérodrome de Guéret-Saint Laurent, en Creuse : le Check-in Party réussi son pari, trois ans après une première édition saluée pour sa qualité. L'organisation espérait 8 000 festivaliers, il en a attiré 10 000. "On est contents de voir de nouvelles personnes, apprécie Sébastien Chevrier, co-directeur artistique de l'évènement. On a consolidé le public de 2019, ils sont revenus en 2022 et nous avons attiré de nouveaux spectateurs. La ligne éditioriale a trouvé un écho auprès des afficionados de musiques indépendantes, notamment rock et élétro."

L'édition 2022 de Check-in Party en Creuse a enregistré dix mille entrées. © Radio France - Lisa Melia

En 2019, les organisateurs avaient presque atteint leur objectif, avec 14 000 personnes sur trois jours sur les 15 000 attendus. Après cette réussite, la pandémie du covid-19 avait obligé les organisateurs a annuler les éditions 2020 et 2021. "C'était décevant de ne pas enchaîner dès 2020, mais ça nous a permis de mieux structurer notre évènement, de mieux maîtriser le site, précise Sébastien Chevrier. On a souhaité ne pas lâcher l'histoire et le covid n'a fait que renforcer notre envie d'y retourner !"

Le groupe de rock français Last Train © Radio France - Lisa Melia

Comme en 2019, le décor rend hommage à l'aérodrome © Radio France - Lisa Melia

Le groupe Mansfield.TYA s'est produit au Check-in Party © Radio France - Lisa Melia

Stuffed Foxes, une révélation pour de nombreux festivaliers © Radio France - Lisa Melia

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les amateurs de musique à louer "un festival à taille humaine" et à la programmation impeccable, malgré les annulations de deux groupes (les Australiens de King Gizzard & The Lizard Wizard pour cause de covid et les Parisiens de Serpent). Les remplaçants de luxe, The Libertines, le groupe de Pete Doherty, ont conquis le public. "Je ne veux pas atterrir, écrit ainsi une internaute sur la page Facebook de Check in Party. J'applaudis les pilotes, la compagnie, les bénévoles."

Le groupe de rock psychédélique angais Los Bitchos © Radio France - Lisa Melia

Le groupe de rock expérimental américain Battles © Radio France - Lisa Melia

Malgré un peu de pluie le vendredi, la météo a été clémente. © Radio France - Lisa Melia

"Vivement l'an prochain, je referai les 600 km de route sans hésiter", s'enthousiasme Clara, venue de Perpignan avec son conjoint. Et elle égrène : "la programmation était au top, le site est génial, l'ambiance est super et la nourriture est délicieuse !". Côté restauration, le festival a en effet insisté pour que les food trucks utilisent des produits locaux. Côté programmation, l'équipe organisatrice commencera à travailler sur l'édition 2023 à l'automne prochain.

Feu! Chatterton, l'une des têtes d'affiche du festival Check-in Party 2022 © Radio France - Lisa Melia

Comme lors de la précédente édition, le "manger local" était la règle sur le festival. © Radio France - Lisa Melia

Le groupe de rock français The Limiñanas © Radio France - Lisa Melia