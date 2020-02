Photos : l’enregistrement de la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu à Lons, Espace James Chambaud

Lons, France

Ce mardi soir, France Bleu Béarn a proposé l'enregistrement de son émission musicale "Nouvelle Scène Aquitaine" à l'Espace James Chambaud de Lons. Joli plateau pour la plus grande joie des auditeurs et spectateurs venus écouter et applaudir : Francis Lassus, Kobé et le duo Willow. 3 émissions concerts à retrouver très prochainement le dimanche à 16h sur les ondes béarnaises et bigourdanes de France Bleu.

Francis Lassus

Francis Lassus, découvre la musique dans les années 60, en suivant son père, musicien dans l’orchestre Georges Prater. Il se fait remarquer avec ses talents de batteur. Il travaille avec Claude Nougaro, qui l’encourage à écrire ses propres chansons. Amoureux des mots, des textes et de la poésie, jongleur avec les mots, il se définit comme un chanteur de « chansons d’expression française ».

Francis Lassus et ses musiciens © Radio France - Frédéric Fleurot

Le concert de Francis Lassus à Lons © Radio France - Frédéric Fleurot

Kobé

L'oloronais Olivier Kobé vous invite à découvrir sa chanson pop française. Ses chansons sont poétiques. Pour Kobé, les mots comptent et content les combats, les doutes, mais aussi les victoires et les joies de sa vie, de chaque vie. Avec plus de 20 ans de musique derrière lui et des influences musicales et littéraires très diverses cet artiste a participé à plusieurs formations (clarinette) jazz et rock (guitare, chant). Il se concentre aujourd'hui sur ses propres chansons et son propre univers.

Kobé en concert dans la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu © Radio France - Frédéric Fleurot

Kobé sur la scène del l'Espace James Chamabaud © Radio France - Frédéric Fleurot

Willow

Même si pour ce concert il était 3 sur scène, ce duo tarbais est né d'une rencontre évidente autour de la guitare et du chant un soir de concert. Cette formation livre désormais une folk inspirée, tantôt moderne, tantôt imprégnée des codes originaux des traditionnels outre-atlantiques. Influencé par le blues et la soul, Willow fait le pari de proposer des textes anglo-saxonne au service de leur musique à la fois pop, folk, soul et blues.

Willow sur la scène de l'espace James Chambaud à Lons © Radio France - Frédéric Fleurot