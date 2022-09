PHOTOS - Le Festival Pelliculive fait le plein pendant 3 jours à Thuir, écoutez !

Trois jours de fête qui affichent complets à Thuir pour la 2e édition de Pelliculive, ce festival dédié au cinéma, à la musique et à la gastronomie. Revivez en photos et en interviews les temps forts avec FX Demaison, Ibrahim Maalouf, Gilles Goujon, Némir ou Arnaud Ducret, écoutez !

C'est désormais un immanquable de la fin d'été en pays catalan. Le Festival Pelliculive à Thuir a affiché complet pour sa deuxième édition avec une belle affiche : Deluxe, Kendji, Cali, Joey Starr, Gilles Goujon, Ibrahim Maalouf, Némir, Balbino Medelin, Arnaud Ducret, Christophe Barratier, Big Ali notamment. France Bleu Roussillon était sur place pour 9 heures de direct avec de jolies rencontres à revivre dans ce best-of, écoutez !

Ecoutez les artistes du Festival au micro France Bleu Roussillon Copier

La villa Palauda brille de mille feux

Kendji a donné le coup d'envoi du Festival

Cali sur la scène du château © Radio France - David Rochier

Trois jours de fête, de cinéma, de gastronomie et d'amitiés dans le cadre enchanteur du parc Palauda à Thuir. Un festival imaginé et rêvé par deux thurinois : Anaïs Demaison et David Garcia de la Frontera production avec un parrain prestigieux : François-Xavier Demaison. Un parrain qui a une attention particulière pour chacun artistes ou festivaliers.

Arnaud Ducret et François Xavier Demaison © Radio France - Fred Lienard

Revivez le festival en photos et avec quelques-uns des invités qui se sont succédés au micro France Bleu

Une légende déjà : le trompettiste Ibrahim Maalouf © Radio France - Fred Lienard

Le studio France Bleu au Parc Palauda © Radio France - Fred Lienard

Gilles Goujon, Meilleur Ouvrier de France et chef 3 étoiles © Radio France - Fred Lienard

Balbino Medelin de retour sur ses terres catalanes © Radio France - Fred Lienard

Le Chef Juan Arbelaez, un habitué de Thuir et du Festival © Radio France - Fred Lienard

Anne Syla et Michaël Grégorio qui ont chanté avec Cali © Radio France - Fred Lienard

Le rappeur Némir qui a grandi à Saint-Jacques © Radio France - Fred Lienard

La folie Ibrahim Maalouf et Hadouti Orkestar

Une soirée déguisée pour clôturer le festival