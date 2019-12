PLAYLIST - France Bleu Collector Spécial Noël

Otis Redding, Mary J. Blige, The Temptations, Katy Perry, Stevie Wonder, ABBA, Aretha Franklin, Céline Dion, Elton John, George Michael, Mariah Caret, Whitney Houston... France Bleu vous offre une immersion musicale et festive dans l'esprit de Noël "version Collector" !