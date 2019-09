PLAYLIST - La Nouvelle Scène France Bleu

Vous ne les connaissez pas encore, mais vous n'allez pas tarder à les adorer ! Les nouveaux talents de la scène musicale française sont issus de nos régions et seront les têtes d'affiche de demain. France Bleu vous les fait découvrir !

La playlist

France Bleu a sélectionné pour vous les meilleures découvertes musicales du moment ! De véritables pépites issues de l'émission La Nouvelle Scène France Bleu à découvrir dès maintenant sur votre plateforme de streaming audio ou vidéo préférée : Spotify, Deezer, Apple Music ou encore Youtube.

💡 Pour ne rater aucune mise à jour de la playlist, pensez à l'ajouter à vos favoris !

L'émission

Retrouvez tous les invités de "La Nouvelle Scène France Bleu" en interview et en live, sur France Bleu du lundi au vendredi de 20h00 à 20h30 avec Robin Grimaldi. Une demi‐heure pour découvrir et suivre les artistes de demain et leur univers musical.