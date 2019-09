PLAYLIST - Les 30 meilleures chansons de Céline Dion

La playlist Céline Dion

France Bleu vous a préparé une sélection aux petits oignons des 30 meilleures chansons de Céline Dion, à emporter partout avec vous ! Des titres incontournables, des duos inoubliables mais également des chansons écrites pour d'autres. Un véritable plaisir à redécouvrir dès maintenant sur votre plateforme de streaming audio ou vidéo préférée : Spotify, Deezer ou encore Youtube.

Retrouvez ses nouvelles chansons "Imperfections" et "Flying on my own" issues de son album "Courage" à paraître, mais également ses tubes devenus de véritables classiques de la chanson francophone et internationale : "On ne change pas", "Encore un soir", "All by myself", "Pour que tu m'aimes encore", "Ne partez pas sans moi", S'il suffisait d'aimer", "J'irai où tu iras", "My heart will go on", "Ziggy"...

💡 Pour ne rater aucune mise à jour de la playlist, pensez à l'ajouter à vos favoris !