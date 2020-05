À l'occasion du deuxième anniversaire de sa disparition, France Bleu a sélectionné pour vous les 30 plus belles chansons interprétées par Maurane depuis ses débuts.

PLAYLIST - Les 30 plus belles chansons de Maurane

La regrettée chanteuse belge, disparue il y a tout juste 2 ans le 07 mai 2019, a été révélée dans les années 1980 par son rôle de Marie-Jeanne dans la deuxième version de l’opéra-rock Starmania et ses interprétations des titres "Les uns contre les autres", "Le monde est stone" ou encore "Ziggy, un garçon pas comme les autres". Sa carrière a été ponctuée de succès comme "Toutes les mamas", "Ça casse", "Sur un prélude de Bach" ou encore son duo avec Lara Fabian "Tu es mon autre". Maurane a régulièrement rendu hommage aux grands hommes qu’elle admirait Jacques Brel et Claude Nougaro. Sa voix chaude et jazzy a fait d’elle une artiste inoubliable de la chanson française.

France Bleu vous a préparé une sélection aux petits oignons des 30 plus belles chansons de Maurane, à emporter partout avec vous ! Des titres incontournables, des duos inoubliables mais également des chansons écrites pour d'autres. Un véritable plaisir à redécouvrir dès maintenant sur votre plateforme de streaming vidéo Youtube.

💡 Pour ne rater aucune mise à jour de la playlist, pensez à l'ajouter à vos favoris !