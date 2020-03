PLAYLIST - Les 30 plus belles chansons des Enfoirés

La playlist 100% Enfoirés

Depuis 34 ans, les Enfoirés, le collectif d'artistes se réunissant pour chanter au profit des Restos du Cœur, fait vibrer la chanson française à travers des titres inédits comme "À côté de toi" leur nouveau single écrit par Boulevard des Airs et Tibz, "On fait le show", "Juste une p'tite chanson", "On trace"... Mais également des reprises inoubliables comme "On demande pas la lune", "Tous les cris les S.O.S." ou encore "Le Pouvoir des Fleurs". Chaque année leur show télévisé mettant en scène une quarantaine d'artistes dont les récurrents Zazie, Patrick Fiori, Mimie Mathy, Jean-Louis Aubert, Patrick Bruel, Jenifer ou encore Amel Bent, réunit des millions de téléspectateurs et les bénéfices de la vente de leurs albums et DVD permettent d'offrir des dizaines de milliers de repas aux personnes bénéficiaires des Restos du Cœur.

En attendant la diffusion ce vendredi 6 mars de leur prochain concert enregistré à l'AccorHotels Arena de Paris, France Bleu vous a préparé une sélection aux petits oignons des 30 plus belles chansons des Enfoirés, à emporter partout avec vous ! Des titres incontournables, des duos inoubliables mais également des reprises. Un véritable plaisir à redécouvrir dès maintenant sur votre plateforme de streaming audio ou vidéo préférée : Spotify, Deezer ou encore Youtube.

💡 Pour ne rater aucune mise à jour de la playlist, pensez à l'ajouter à vos favoris !