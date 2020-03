A l'occasion de la journée internationale des femmes le dimanche 8 mars 2020, retrouvez la sélection France Bleu des 30 plus belles chansons interprétées par des voix féminines.

PLAYLIST - Les 30 plus belles chansons chantées par des femmes

Les femmes sont à l'honneur sur France Bleu avec cette playlist consacrée exclusivement aux voix féminines. Avec Clara Luciani, Angele, Madonna, Vanessa Paradis, Tina Turner, Indila, Zaz, Maurane, Aretha Franklin, Mylène Farmer et bien d'autres, pour vous accompagner en musique où que vous soyez. Qu'elles soient engagées ou légères, rythmées ou empreinte d'émotion, les femmes savent mieux que personne faire passer les messages dans leurs chansons.

France Bleu vous a préparé une sélection aux petits oignons des 30 plus belles chansons chantées par des femmes, à emporter partout avec vous ! Des titres incontournables mais également des duos inoubliables. Un véritable plaisir à redécouvrir dès maintenant sur votre plateforme de streaming audio ou vidéo préférée : Spotify, Deezer ou encore Youtube.

💡 Pour ne rater aucune mise à jour de la playlist, pensez à l'ajouter à vos favoris !

Les femmes et la musique

Programmation musicale féminine

Dans le cadre des journées "Les Femmes et la Musique", les médias de service public rendent hommage aux femmes de la musique. Retrouvez ce dimanche 8 mars une programmation musicale exclusivement féminine dans l'émission Une heure en France WE de 13h00 à 14h00 présentée par Géraldine Mayr, ainsi que dans le LIVE France Bleu de 19h30 à 20h00. Et tout au long de la journée vibrez avec vos morceaux préférés de cette playlist.