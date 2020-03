Pour la cinquantième journée internationale de la francophonie, retrouvez la sélection France Bleu des 40 plus belles chansons francophones.

PLAYLIST - Les 40 plus belles chansons francophones

À l'occasion de la journée internationale de la francophonie, les auditeurs de France Bleu ont été appelé à voter pour leurs coups de coeur francophones. Qui de Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, Francis Cabrel, Stromae, Serge Gainsbourg, Zaz, Garou, Angèle, Julien Clerc, Calogero, Stephan Eicher, Zazie, Corneille ou Axelle Red ont été plébiscités ?

Découvrez le classement complet des 40 plus belles chansons chantées en langue française, à emporter partout avec vous ! Des titres incontournables mais également des duos inoubliables. Un véritable plaisir à redécouvrir dès maintenant sur votre plateforme de streaming audio ou vidéo préférée : Spotify, Deezer ou encore Youtube.

💡 Pour ne rater aucune mise à jour de la playlist, pensez à l'ajouter à vos favoris !

France Bleu Blanc Hits, l'émission

Du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, Robin Grimaldi met en avant l’actualité des artistes francophones, joue avec vous et s’affirme comme la radio au Top sur la musique, les classements, les tournées, la musique sur les réseaux sociaux, etc... France Bleu Blanc Hits et un rendez-vous incontournable pour ceux qui aime la musique.