PLAYLIST - Spécial Brexit - 30 chansons So British !

Des groupes et des artistes de légende comme Depeche Mode, Kate Bush, Coldplay, Adèle, Elton John, The Rolling Stones, Sting, Paul Mc Cartney, Amy Winehouse nous ont fait découvrir, depuis plusieurs décennies, le génie de la culture britannique. Une émergence musicale de la pop et du rock que le monde a suivi et tenté d'imiter depuis les Beatles. Une fierté européenne que le Brexit mettra inévitablement à l'épreuve.

La vie continue, with or without you...

La programmation musicale de France Bleu vous a préparé une sélection de 30 chansons So British ! 30 titres inoubliables à emporter partout avec vous et à savourer comme une apple pie. À redécouvrir dès maintenant sur votre plateforme de streaming audio ou vidéo préférée : Spotify, Deezer ou encore Youtube.

💡 Pour ne rater aucune mise à jour de la playlist, pensez à l'ajouter à vos favoris !

