PLAYLIST - Les 30 meilleures chansons du cinéma

À l'occasion de la réouverture des salles de cinéma, France Bleu vous propose ce mercredi 24 juin une journée spéciale "Tous au cinéma !" Une journée rythmée par une programmation musicale ponctuée d'incontournables de la musique de film : Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper, Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, Skyfall d'Adele, My heart will go on de Céline Dion ou encore Hakuna Matata de Jimmy Cliff...

Pour tous les âges et tous les goûts, France Bleu a sélectionné pour vous 30 pépites musicales du cinéma, à découvrir dès maintenant sur votre plateforme de streaming vidéo Youtube.

💡 Pour ne rater aucune mise à jour de la playlist, pensez à l'ajouter à vos favoris !

Les titres que vous retrouverez sur l'antenne pendant cette journée spéciale :

A Star is born "Always remember us this way" Lady Gaga

"Always remember us this way" Lady Gaga Les petits mouchoirs "Are you gonna be my girl" Jet

"Are you gonna be my girl" Jet Good Mornin England "All day and all of the night" The Kinks

"All day and all of the night" The Kinks Alvin et les Chipmunks "I gotta feelin" Black Eyed Peas

"I gotta feelin" Black Eyed Peas La Reine des Neiges "Libérée, délivrée" Anaïs Delva

"Libérée, délivrée" Anaïs Delva The Bodyguard "I Will always love you" Whitney Houston

"I Will always love you" Whitney Houston Vaiana, La Légende du bout du monde : "Le Bleu Lumière" Cerise Calixte

: "Le Bleu Lumière" Cerise Calixte Top Gun : "Take my breath away" Berlin

: "Take my breath away" Berlin Titanic : "My heart will go on" Céline Dion

: "My heart will go on" Céline Dion Le Roi Lion : "Hakuna Matata" Jimmy Cliff

: "Hakuna Matata" Jimmy Cliff Bohemian Rapsody : "The show must go on" Queen

: "The show must go on" Queen A Star is born : "Shallow" Lady Gaga & Bradley Cooper

: "Shallow" Lady Gaga & Bradley Cooper Philadelphia : "Streets of Philadelphia" Bruce Springsteen

: "Streets of Philadelphia" Bruce Springsteen Les Trolls : “Can’t stop the feeling !” Justin Timberlake

: “Can’t stop the feeling !” Justin Timberlake Skyfall ( James Bond ) : “Skyfall” Adele

: “Skyfall” Adele 9 semaines et demi : "You can leave your hat on” Joe Cooker

: "You can leave your hat on” Joe Cooker Retour vers le Futur : “The Power of love” Huey Lewis

Bonus francebleu.fr

Macadam Cowboy : "Everybody’s talkin’" Harry Nilsson

: "Everybody’s talkin’" Harry Nilsson Arizona Dream : "In the death car" Iggy pop

: "In the death car" Iggy pop Flashdance : "What a feeling" Irene Cara

: "What a feeling" Irene Cara Men in black : "Men in Black" Will Smith

: "Men in Black" Will Smith Grease : "You’re the one that I want" John Travolta & Olivia Newton John

: "You’re the one that I want" John Travolta & Olivia Newton John Bagdad Café : "Calling you" Javetta Steele

: "Calling you" Javetta Steele Le Lauréat : "Mrs Robinson" Simon & Garfunkel

: "Mrs Robinson" Simon & Garfunkel Pulp Fiction : "Misirlou" Dick Dale & His Del Tones

: "Misirlou" Dick Dale & His Del Tones Rocky 3 : "Eye of the Tiger" Survivor

: "Eye of the Tiger" Survivor Midnight Express : "Midnight express" Giorgio Moroder

: "Midnight express" Giorgio Moroder Cria Cuervos : "Porque te vas" Jeannette

: "Porque te vas" Jeannette Il était une fois dans l’Ouest : "L’homme à l’harmonica" Ennio Morricone

: "L’homme à l’harmonica" Ennio Morricone Ghost : "Unchained Melody" The Righteous Brothers