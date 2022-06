Plus de 45 000 personnes venues acclamer Soprano au Matmut Atlantique à Bordeaux

Plus de 45 000 personnes étaient présentes au stade Matmut Atlantique ce samedi soir pour assister au concert de Soprano. Pour la tournée de son album "Chasseur d'étoiles", l'artiste a vu les choses en grand, avec une mise en scène impressionnante. Des écrans géants, une arrivée dans les airs, flammes et confettis qui se mélangent. Tout était en place pour passer une bonne soirée. Avec 20 ans de carrière à son actif, Soprano a à la fois interprété ses nouvelles chansons, tout en faisant un clin d'œil "aux anciens", avec de plus vieilles.

Soprano devant 45 000 spectateurs au Matmut Atlantique. © Radio France - Jeanne Maisiat

Le show a commencé avec dix minutes de mise en scène. Soprano est à bord d'un vaisseau avec son équipe. Tous doivent atterrir sur terre après avoir passé plusieurs mois dans l'espace. "Près des étoiles" inaugure le concert, avec un Soprano en apesanteur. Puis, les chansons défilent. Celles qui ont fait son succès ne sont pas oubliées : "Hiro", "Ferme les yeux et imagine-toi", "Chéri Coco". Mais aussi de plus récentes "A nos héros", "Coach", "Forest". Avant de clôturer les deux heures et demi de concert par "En Feu".