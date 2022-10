PODCAST - Le quart d'heure de célébrité : La chanteuse Nathalie Lermitte

Mais qui est Nathalie Lermitte ?

De ses débuts dans la troupe de Starmania en 1989 (elle fût un coup de coeur de France Gall) jusqu'à son tour du monde actuel avec une création 100% niçoise "Piaf Le spectacle". Nathalie Lermitte en 1982 sort son premier 45 tours : "Il y a des jours comme ça" et une dizaine d'autre ensuite. Nathalie Lermitte vraie passionnée par la chanson française, qui a longtemps participé à l'émission "Chabada" de Daniella Lombroso sur France 3.

Ecoutez le podcast avec Adrien Mangano :

Piaf, le spectacle

Une vraie réussite niçoise par la société DirectoProd, avec plus de 400 représentations dans plus de 50 pays, et le cap du million de spectateurs franchi.

Piaf ! Le Spectacle est le plus gros succès Francophone dans le monde depuis 2015 ! En 2017, consécration ultime, Piaf ! Le Spectacle a été présenté à guichets fermés au Carnegie Hall de New York et à l’Olympia à Paris avec la participation exceptionnelle de Monsieur Charles Dumont. Conçu et dirigé par Gil Marsalla, Piaf ! Le Spectacle est considéré unanimement par les proches d’Edith Piaf, comme Ginou Richer, la secrétaire particulière d’Edith Piaf, Germaine Ricord, son amie et surtout Charles Dumont et Charles Aznavour comme : « …le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf… »

En deux parties de 45 minutes, Piaf le spectacle nous raconte l'histoire de la carrière de la chanteuse EDITH PIAF au travers de ses chansons inoubliables dans une scénographie originale et des projections d’images inédites d’Edith Piaf jamais publiées auparavant.

A voir ce dimanche 30 octobre 202 sur la scène du conservatoire de Nice à 15h.