PODCAST - Le quart d'heure de célébrité : Que devient Chimène Badi ? Elle est à Grasse ce samedi 17 septembre

Le samedi et le dimanche à 9h15, passez un quart d'heure avec une célébrité de passage sur la Côte d'Azur. Cette semaine la chanteuse Chimène Badi est à Grasse pour une soirée hommage à Edith Piaf.

Que devient Chimène Badi ?

Du plus loin qu'elle se souvienne, Chimène Badi rêvait de devenir chanteuse. Sa carrière débute avec l'émission "Popstars", c'est sa famille qui la pousse à s'inscrire au casting. La chanson interprété lors de l'émission "L'envie d'aimer" de Daniel Lévi. Chimène est passionnée par la variété française. Depuis six albums de 2003 à 2015, avec des singles vendus par centaines de milliers, dont le tube "Entre nous". Chimène Badi a accompagné Johnny en tournée. Actuellement elle est en tournée avec les chansons de son dernier album "Chimène" et elle vient à Grasse pour présenter son nouveau projet un nouvel album de reprises d'Edith Piaf, qu'elle admire depuis ses cinq ans.

La vie en rose

La chanteuse qui se confie ce samedi à Adrien Mangano de France Bleu Azur explique son projet d'album re reprises d'Edith Piaf dont la sortie est prévue le 20 janvier 2023. Elle est fière de faire la première de son nouveau spectacle à Grasse, une ville liée à La Môme (c'est à Plascassier que Piaf a vécu ses dernières heures), lors d'un grand week-end consacré à Edith.

Le premier extrait de l'album, la chanson "Non je ne regrette rien" qui sort ce vendredi 16 septembre 2022 :

"Piaf moi je l'ai connue toute jeune, très très jeune, grâce à ma mère. Je crois que j'avais 3-4 ans quand j'ai eu ma première cassette d'Edith. Il se passe quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste qu'elle me provoque un truc assez fou. J'ai le sentiment parfois d'avoir des similitudes d'existence. Quand je chante Edith, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui me transperce, qui moi-même me fait aller ailleurs. C'est passionnel."

Chimène Badi au micro France Bleu Azur d'Adrien Mangano :