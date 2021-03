EN IMAGES - Le Théâtre auditorium de Poitiers occupé par des intermittents et des acteurs de la culture

En accord avec la direction de l'établissement, entre 30 et 40 personnes sont entrées à l'intérieur du Théâtre auditorium de Poitiers ce lundi. Ils vont rester sur place cette nuit et sans doute les prochains jours. Ils contestent les choix du gouvernement à l'égard du monde de la culture.

Les manifestants prévoient de rester sur place toute la nuit et même les prochains jours. Ils ont de quoi se restaurer et des sanitaires en accès libre. Cette action s'inscrit dans le mouvement national d'occupation des théâtres, initié il y a plus d'une semaine, pour demander un protocole de réouverture des lieux de culture. Plus tôt dans l'après-midi, une assemblée générale s'est tenue sur le parvis du TAP, organisée par plusieurs intermittents et syndicats, dont la CGT et Sud-Culture.

Une occupation soutenue par la mairie de Poitiers

Dans un communiqué, la mairie de Poitiers dit soutenir ce mouvement. Les élus de la majorité soulignent l'importance de voir le TAP comme "lieu de résistance culturelle." Une nouvelle assemblée générale réunissant les représentants de la culture et les organisations syndicales est prévue ce mardi à 10 heures sur le parvis du Théâtre Auditorium de Poitiers.