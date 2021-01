Pont-Saint-Esprit : des concerts virtuels sur YouTube avec des artistes de la région (qui ont été payés)

Les artistes, encore privés de rassemblements, investissent Internet et les réseaux sociaux. La Ville de Pont-Saint-Esprit a, pendant les fêtes, eu une initiative géniale : enregistrer des concerts et les diffuser gratuitement sur la toile. Les artistes, tous de la région, ont touché un cachet.

Pas essentiels, indispensables !

Pour beaucoup, les concerts en fin d'année sont indispensables au lien social. Mais les artistes ne peuvent plus rassembler à Pont-Saint-Esprit, comme ailleurs en France. Alors, des concerts virtuels ont été enregistrés avec des artistes régionaux depuis la Scène-Chapelle des Pénitents et mis en ligne. Ils sont toujours visible, sur Youtube pour les revoir quand on veut.

Des minis-concerts d'environ 20 minutes

Ces mini-concerts, chacun dure environ 20 minutes, sont filmés et les artistes sont tous de la région. Ils ont été payés pour leur prestation, une manière de soutenir le monde de la culture à l'arrêt. Et les notes sont modulables : il y en a pour tout le monde !

Ti' John, un spiripontain, qui régalent de décibels ensoleillées avec du reggae mais pas que. De la chanson, du blues, du folk sont aussi au programme, accompagné du son de la guitare du P'tit.

Tony Gomis, lui, propose des tonalités très "sud", gypsies, flamenco,... c'est un peu le Kendji Girac de l'histoire. D'ailleurs, dans son concert, il reprend "Les yeux de la mama" du gitan-chanteur.

Il y a aussi le live de Noël, thématisé chansons de Disney, avec Katia Markozy. Parmi les chansons, entre autres, la chanson d'Anastasia "Loin du froid de décembre" qu'elle avait interprété dans le dessin animé, reprise ensuite par Hélène Ségara.

Déjà plus de 4000 personnes ont regardé

Nicolas Maury précède chacun des concerts d'un petit sketch, expliquant la situation des artistes à Pont-Saint-Esprit comme ailleurs, privés de scène (de la Chapelle des Pénitents !). Il a fait jouer plusieurs des personnels (+ élue) de Pont-Saint-Esprit qui offre là un très beau cadeau. Le rendu est très pro. On se régale. Déjà plus de 4000 personnes ont regardé un (ou des) concert(s).