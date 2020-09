Pour fêter les 40 ans de France Bleu, France Bleu Limousin invite Trois Cafés Gourmands

Trois Cafés Gourmands, Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly

Ce vendredi 25 septembre, France Bleu souffle ses 40 bougies. A cette occasion, les 44 stations locales sont invitées à partager le gâteau avec une star de leur région. Un anniversaire unique qui célèbre la proximité avec ses auditeurs et leur fidélité !

Nous célébrons les 40 ans de France Bleu ensemble dans les studios des 44 radios partout en France © Radio France - ©RadioFrance

Vendredi 25 septembre, un petit-déjeuner avec Trois Cafés Gourmands

Pour fêter ensemble ces quatre décennies, France Bleu Limousin invite dans son studio le trio Trois Cafés Gourmands de 7h à 8h30.

Du succès régional, ils sont passés au national après la signature en 2018 avec le label indépendant Play Two. En novembre de cette année là, l'album "un air de rien" sera consacré Disque d'Or pour finir en Janvier 2019 Triple Disque de Platine !

Ce groupe corrézien proche de France Bleu Limousin au début de son aventure musicale viendra présenter son nouvel album "Comme des enfants" dont la sortie est prévue le 9 octobre prochain.

Mylène, Sébastien et Jérémy vous parleront de leurs projets, de leur tournée partout en France en 2021 et échangeront avec vous via notre page Facebook ou en direct au 05 55 34 2000

"Comme des enfants" , nouvel album de Trois Cafés Gourmands. Sortie prévue le 9 octobre 2020 - ©Prod