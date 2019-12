Pour leurs 10 ans, les Voca People font une halte en Touraine le 20 décembre

Aucun instrument, aucun effet sonore, mais un simple mélange de chant a cappella et de beatbox.

Joué-lès-Tours, France

Après avoir parcouru 40 pays et vendu plus de 3 millions de billets dans le monde, le groupe originaire de la planète Voca est de retour en France après 4 ans d’absence… L’occasion de célébrer ses 10 ans d’existence avec le public français !

Constitué de huit chanteurs-acteurs d'origine israélienne, The Voca People n'utilise que leurs voix pour chanter a cappella, pour imiter le son d'instruments de musique et pour créer des rythmes.

Ce spectacle plein d'énergie et débordant d’humour vous propose plus de 100 tubes indémodables : Madonna, Michael Jackson, et même Mozart !

Les Voca People seront sur la scène de l'Espace Malraux de Joué Les Tours le vendredi 20 Décembre à 20h30.

