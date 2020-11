Pour Mariah Carey, "c'est l'heure" de la saison de Noël

Sur la musique de son tube "All I want for Christmas is you", indissociable des fêtes de Noël, la star américaine a lancé sur les réseaux sociaux la période des fêtes de fin d'année.

La fête d'Halloween est déjà derrière nous, place désormais à l'esprit de Noël, aux lumières des décorations et aux cadeaux au pied du sapin. En tout cas, d'après Mariah Carey, la star américaine à jamais rattachée à la période des fêtes de fin d'année depuis la sortie en 1994 du tube "All I want for Christmas is you". Sur les réseaux sociaux, la diva a donc décidé de lancer officiellement la saison de Noël.

Sur la vidéo diffusée, on voit un homme cagoulé se faufiler dans des couloirs où les décorations d'Halloween restent accrochées. Avant d'ouvrir une porte, derrière laquelle se trouve Mariah Carey, à genoux devant un sapin, dans un pyjama aux couleurs de Noël. "It's Time !" lance-t-elle avant que les fameuses clochettes du titre ne se lancent.

26 ans de succès ininterrompu

L'histoire entre Noël et la diva se retrouve d'ailleurs chaque année à la même époque. Dès le début du mois de novembre, il suffit de se pencher sur les tendances sur le moteur de recherche Google pour constater qu'"All I want for Christmas is you" est presque devenu un hymne de Noël.

Recherches de "All I want for Christmas is you" sur Google sur les cinq dernières années - Capture d'écran - GOOGLE TRENDS

Avant de passer aux festivités de Noël, Mariah Carey rappelle que, de l'autre côté de l'Atlantique, il faudra aussi passer par les célébrations de Thanksgiving entre temps.