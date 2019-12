Pourquoi il faut acheter le "calendrier des princesses"

Marie et Olivia viennent de créer "What Else, l'association". Par ce biais, elle souhaite chaque année réaliser un défi sportif (ou créer un événement) au profit d'une association caritative locale.

Pyrénées-Orientales, France

Et pour obtenir encore plus de fonds, elles viennent de faire éditer un calendrier avec des photos de personnalités locales (dont des membres de France Bleu Roussillon).

Pourquoi un calendrier ?

Vendu 10 €, le "calendrier des princesses" générera des finances pour l'association France Alzheimer dans les Pyrénées Orientales. Et notamment pour le profil - méconnu - des personnes atteintes de la maladie et qui ont moins de 55 ans. Seuls deux établissements en France, dont celui de Perpignan, les prennent en charge.

Sous une forme humoristique, ce calendrier vous permet de découvrir des photos très chouettes de personnalités des Pyrénées Orientales.

Le calendrier des princesses met à contribution des personnalités des PO © Radio France - Arno Visconti

Le calendrier a été réalisé avec des étudiants de l'IDEM, l'école de communication de notre région.

Pourquoi le thème des princesses ?

Parce que le défi sportif auquel s'attaque What Else l'association pour sa première année d'existence, c'est le rallye des princesses. Une course avec des voitures prestigieuses qui aura lieu au mois de juin entre Paris et La Baule. Marie et Olivia sont l'équipage, féminin, des P.O.

