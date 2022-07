Premier Prix EBC du Challenge Blues Français pour le groupe palois « Miss Bee & The Bullfrogs »

Miss Bee & The Bullfrogs reçoit leur prix avec fierté et émotion

Une soul envoûtante sur la base de groove insolents caractérise le groupe palois « Miss Bee & The Bullfrogs ». France Bleu Béarn Bigorre les enregistrera cet été à l’occasion de l’été à Pau. Le concert se déroulera samedi 23 Juillet 2022 à 21h00 au Théâtre De Verdure de Pau. Au cours de la même soirée, est aussi programmé le groupe Electro Deluxe. L’enregistrement sera diffusé à la rentrée dans l’émission la Nouvelle Scène Aquitaine.

Miss Bee & The Bullfrogs vient de remporter un prix qui les propulse dans un festival où jouent Ben Harper, Francis Cabrel ou Simple Minds

Miss Bee & The Bullfrogs a parcouru un grand chemin depuis les Jam Sessions du Showcase à Pau où les quatre membres du groupe se sont connus. Ils viennent de remporter un prix (EBC) qui les propulse pour un festival en 2023 en Pologne. Plus exactement le premier Prix EBC du Challenge Blues Français 2022 qui s’est déroulé pendant le festival Cognac Blues Passions ce jeudi 7 juillet 2022.Un prix qui les enverra représenter la France à l’European Blues Challenge à Chorzów en Pologne en juin 2023. Et ce n’est pas tout puisqu'ils ont également remporté le prix spécial Cognac Blues Passions qui les programme directement sur la superbe scène Blues Paradise du festival lors de la prochaine édition, cette même scène où jouaient entre autres Ben Harper, Marcus King, Simple Minds et Francis Cabrel cette année, preuve qu’ils ont marqué les esprits lors de ce challenge. Leur prochain album Summer Solstice sortira fin du mois de septembre 2022. France Béarn Bigorre ne manquera pas de vous le faire découvrir. En attendant, Le premier titre, "Summer Solstice" vient de sortir et a déjà reçu un très bel accueil.