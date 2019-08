De jeunes musiciens reviennent créer un festival de classique chez eux à Brouage (Charente-Maritime)

Quatre jeunes musiciens reviennent sur leurs terres charentaises pour créer un festival de musique classique. La première édition de "Entre vents et marais" se déroule dans le marais de Brouage du 14 au 18 août.

Brouage, Hiers-Brouage, France

Quatre jeunes musiciens reviennent sur leurs terres charentaises pour créer un festival de musique classique. La première édition du festival "Entre vents et marais" se déroulera notamment à Brouage, Marennes et Saint-Sornin. Au total, 17 musiciens assureront une dizaine de manifestations entre le 14 et le 18 août.

A l'origine de l'événement, une bande de trentenaires. Des copains qui se sont connus adolescents dans l'orchestre des jeunes de Charente. Quinze ans plus tard, après avoir joué partout en Europe, à Paris, Genève ou Munich, ils décident de revenir jouer sur leurs terres. Durant quatre jours, ateliers et concerts animeront le marais de Brouage.

Programmation de la première édition du festival "Entre vents et marais" - DR

Les billets seront en vente sur place le jour du concert - DR

Pour satisfaire un public le plus large possible, les musiciens joueront aussi bien la Symphonie fantastique de Berlioz... que la bande originale du film "'Il était une fois dans l'ouest".

Plus d'informations sur le site internet du festival.