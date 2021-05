On prépare la finale de d'Stimme 2021 sur l'antenne de France Bleu

La finale de notre concours de chanson en alsacien, d'Stimme 2021, a lieu ce vendredi 14 mai. Toute la semaine, découvrez nos invités et les finalistes sur les antennes de France Bleu Elsass et France Bleu Alsace.

La finale de d'Stimme 2021 a lieu à la salle des Tanzmatten à Sélestat ce vendredi 14 mai à partir de 20h. Une soirée qui se fera sans public, mais à suivre en live vidéo sur notre site et le public pourra participer en votant en ligne pour son interprète préférée.

D'Stimme, on en parle toute la semaine

A partir du 10 mai, les antennes de France Bleu Alsace et France Bleu Elsass se mettent aux couleurs du concours de chanson en alsacien.

Tout au long de la semaine nous allons vous présenter les trois finalistes, -Cynthia Colombo, Brigitte Crenner et Delphine Untereiner-, et recevoir tous les acteurs de ce concours qui a pour objectif de faire découvrir et émerger les nouveaux talents de la chanson en alsacien et en platt. Un concours qui en est à sa 4e édition, lancé par France Bleu Elsass, l'OLCA et France 3 Grand Est.

Nous irons à la rencontre de Matskat, le coach de nos trois chanteuses et nous irons voir ce que deviens Charlotte Vix, la gagnante de l'édition précédente en 2019. Nous recevrons la présidente du jury de la finale Isabelle Formhals, Isabelle Dietrich de l'OLCA (Office pour la Langue et les Cultures d'Alsace et de Moselle) qui viendra vous expliquer pourquoi ce concours est si important pour la promotion de la langue alsacienne. Nos partenaires, Orange, Sacem, Maître Wagner, Fanny Klipfel de France 3 Grand Est pour la diffusion en direct, Jean-Paul Humbert le directeur des Tanzmatten, seront également avec nous.

Cette semaine, c'est également l'occasion de découvrir comment se porte notre langue alsacienne. Nous irons voir comment, dans une famille, on maintient le lien avec notre culture régionale et on transmet le dialecte. Ce sera également l'occasion de vous ouvrir l'antenne à vous auditeurs et internautes, pour vous permettre de réagir, proposer des solutions pour promouvoir l'alsacien.

Une finale à suivre en direct vidéo

Le 14 mai, de 10h à 12h sur France Bleu Elsass avec Pierre Nuss et de 16h à 19h sur France Bleu Alsace avec Thierry Kallo, nous serons en direct de la salle des Tanzmatten à Sélestat pour vous faire vivre les derniers préparatifs de cette soirée. Dès 20h, France 3 Grand Est vous proposera la captation en direct de la soirée, à suivre sur francebleuelsass.fr évidemment ! Et n'oubliez pas de voter !

La grande gagnante de la soirée sera l'invitée de la rédaction de France Bleu Alsace le samedi 15 mai à 8h et elle accompagnera Hubert Desmarest dans la matinale de France Bleu Alsace du lundi 17 mai, entre 7h et 9h.