Printemps de Bourges 2023 : les 4 artistes régionaux en concert gratuit sur la scène du Berry avec France Bleu

Pour la deuxième année consécutive, France Bleu Berry et le journal Le Berry s'associent pour vous proposer 4 concerts d'artistes de la région, à partir du mercredi 19 avril, sur la scène du Berry, en plein coeur du Printemps de Bourges 2023. Ces concerts gratuits auront lieu entre 18h et 19h chaque soir et ils seront enregistrés par France Bleu, pour une diffusion ultérieure sur la radio.

Les artistes seront reçus avant leur concert par Manuel Bonnefond entre 17h et 17h30 dans son émission en direct de nos studios sur place.

Quatre artistes habitués de la Nouvelle Scène France Bleu Berry .

Détaillons le programme de ces quatre concerts France Bleu sur la scène du journal Le Berry :

Mercredi 19 avril le groupe Manston ouvre cette série de concerts. Influencé à la base par la scène rock d'outre-Manche, Manston a su depuis 10 ans faire évoluer son style et développer son propre jeu ! Avec Marco à la batterie, Ben à la basse, Patrice à la guitare et Raphaël au chant, le groupe de Bourges est maintenant en quête de scènes. Manston vous emmène dans un tourbillon d'énergie, entremêlé de mélodies envoûtantes et de guitares électriques hurlantes.

Le groupe Manston : un tourbillon d'énergie, entremêlé de mélodies envoûtantes et de guitares électriques hurlantes

Jeudi 20 avril, le duo berruyer Léonard investit la scène du Berry, avec au chant Lydie Baron et derrière les guitares et les machines Jean-Baptiste Prioul. Dix ans d'aventure pour ce duo à la pop élégante et feutrée. Après « Fatras » sorti en 2020, « Ostende-Miami », sorti en avril dernier est le 2e album du groupe, un nouvel opus, aux mélodies aériennes et aux textes brodés à l’or fin, qui parle de la vie à deux, avec beaucoup d’élégance !

Lydie et Jean-Baptiste au micro de Manuel Bonnefond sur le Printemps de Bourges 2022

Vendredi 21 avril, troisième concert de la semaine avec la jeune artiste électro-pop de Bourges Juliette Bauer . Auteure, compositrice et interprète depuis 2020, Juliette Bauer a sorti en septembre 2021 un EP, Breathe, 6 morceaux qui allient synthés aériens et rythmes dance des années 80, le tout porté par la voix suave de cette jeune chanteuse repérée par Mathieu Noé, l'ingénieur du son de Kungs et de Feder !

Juliette Bauer jeune artiste berruyère au style électro pop

Samedi 22 avril, dernier concert avec Thee Brinks , groupe de Bourges à l'énergie très rock'n'roll. Thee Brinks est composé de Jérôme, Bruno, Dimitri, Gérald et Ronan. Après leur premier album "Alright" sorti en 2021 et au son pop rock très accrocheur, le groupe récidive ce printemps avec un "Rock'N'Roll Tribute" qui devrait tenir toutes ses promesses.