Prix Musical Produit en Bretagne 2022 : votez jusqu'au 5 juin !

Vous avez jusqu'au 5 juin, pour (re)découvrir, écouter et voter !

Par ce Prix, Produit en Bretagne souhaite mettre en exergue la création musicale en Bretagne. Parmi les précédents lauréats, on peut citer Fleuves, 'NDiaz, Brieg Guerveno ou encore Nolwenn Korbell's Band.

En votant pour un artiste, vous lui donnez un coup de pouce pour peut-être devenir lauréat et ainsi bénéficier d'une campagne de soutien orchestrée par Produit en Bretagne."

Vous avez le pouvoir, votez !

Rendez-vous sur le site Produit en Bretagne : produitenbretagne.bzh/vote-prix-musical

GÉRARD DELAHAYE - Jardin dEden

Gard Delahaye - Gaël Le Ny

Gérard Delahaye chante depuis le début des années 70. Sa chanson a entremêlé au fil des années les influences de la chanson française, du rock, du folk, de la tradition bretonne et celtique. Il cherche à insérer texte et mélodie dans un grand paysage musical qu'il qualifie de "décor" de l'action. C'est que nombreuses sont les chansons où il raconte une histoire, dans la grande tradition de la gwerz bretonne (La guitare de Gao, par exemple). Sur le visuel, son Jardin d'Eden est aspergé d'une pluie rouge sang : une image de notre époque. C'est un qui album balance entre deux poles, la douceur et la violence.

THE CELTIC SOCIAL CLUB - DANCING OR DYING ?

The Celtic Social Club - Richard Dumas

THE CELTIC SOCIAL CLUB Une sacrée dose de rock dans la tradition ! À propos En huit années d'existence, THE CELTIC SOCIAL CLUB a réussi à imposer un son, un style et un nom. Avec deux live et quatre albums studio au compteur aujourd'hui, sillonnant scènes, festivals, studios et continents, les sept franco-irlandais n'en finissent pas d'affiner leur lecture audacieuse et élégante de la tradition des musiques celtes, secouée à grands coups d'énergie rock, de mélodie pop et de féérie folk. Sacré parcours pour ce groupe qui ne devait être qu'un one-shot en création au festival des Vieilles Charrues, en juillet 2014… L'énergie, l'envie et la fraîcheur auront donc été les plus forts pour cette réunion de baroudeurs, rassemblés autour d'un nom, THE CELTIC SOCIAL CLUB, et d'un programme artistique simple : faire avancer les musiques traditionnelles « celtes » (Bretagne, Irlande, Ecosse, Asturie) en les frottant au rock, à la pop, au folk et au groove. Organisé comme un commando scénique, le groupe joue beaucoup en Europe, s'envole pour l'Asie, puis les États-Unis, avec notamment une date emblématique à Central Park, à New York. Puis se lance à la conquête du Royaume-Uni, pourtant peu enclin à l'indulgence auprès des groupes « frenchy ». Si les Pogues et les Clash ont souvent été cités pour tenter de résumer ce « mash-up » musical énergique et ambitieux, le groupe a peu à peu trouvé ses marques et sa stabilité, aux points de rendre aujourd'hui caduque les références et comparaisons. Avec leur quatrième album, DANCING OR DYING ?,(Sortie le 8 octobre 2021) toujours adossé à la voix exceptionnelle de leur chanteur irlandais, Dan Donnelly, Manu Masko, Goulven Hamel, Ronan Le Bars, Pierre Stephan, Mathieu Péquériau et Richard Puaud ont de l'ambition à revendre et un redoutable engagement scénique pour faire valoir leur position de challenger.

PICHARD VINCENDEAU - Nocturnal Alchemy

Pichard Vincendeau - Eric Legret

Pour leur second album, Willy et Stevan vont vous surprendre ! Inspirés par leurs rencontres musicales en France et à l’étranger, les deux complices ont écrit une musique hors cadre, se laissant aller vers leurs envies lointaines : s’affranchir des classiques et composer un répertoire avec du relief et de la modernité. Les mélodies sont entêtantes, puisant leurs sources dans la rythmique reconnue du duo. Lorsque leurs bois s’électrisent, les deux musiciens nous livrent des envolées à la fois captives et sauvages. Ils nous étonnent avec de nouvelles sonorités virevoltantes, laissant libre cours à notre imaginaire et libre mouvance à nos corps. Cet album vous donnera le sourire... et une folle envie de se transcender

BLUTCH - Terre Promise

Blutch - Evan Lunven

'Terre Promise’ est le premier album de l’artiste électronique français Blutch. Entre nostalgie et mélancolie dans sa Bretagne natale, un voyage aux confins de l’électronica, du breakbeat, de la house et de l’IDM. Marchant sur les pas de Rone, James Holden, Four Tet ou du duo Bicep, Blutch affirme avec ce manifeste sa capacité à dessiner des paysages méditatifs comme des escapades dancefloor, synthèses de multiples influences croisées au fil d’un parcours sans fautes, de ses premiers amours hip-hop et abstract de beatmaker qui ont affolé les plateformes de stream, ses vinyles house sortis sur le label Barbecue remixés par la crème des gardiens du genre, de la légende américaine Terrence Parker aux plus confidentiels Red Rack’em et Strip Steve ou encore du nouveau chapitre aventureux qu’il a commencé à écrire sur Astropolis Records depuis 2020 avec ‘La Cité des Étoiles’, remixé par le grand Michael Mayer. ‘Terre Promise’ prolonge sa marque de fabrique unique : des textures suaves et inventives assemblées telles un mille-feuilles, des vocaux qui vous caressent et vous embrassent, des rythmiques percussives et contemporaines au sound design immersif et ces gimmick accrocheurs dont il a le secret. En nous plongeant dans ses souvenirs, Blutch nous ouvre les portes des paysages de son enfance et de vues rêvés, au gré d’une palette sonore plurielle : héritage de la dance music anglaise (‘Cobalan’, ‘River’), plages contemplatives (‘Les Bois’, ‘Terre Promise’), IDM contemporaine aux contours pop et (‘Poplar’, ‘Rosko’, ‘Eussa’), de croisements avec d’autres instrumentistes (les violons de Mirabelle Gillis sur ‘Choices ‘ et ‘Cobalan’, de la guitare et de la batterie sur ‘Phoenix’ ou le piano de ‘Poplar’) et odes dansantes (‘Floatin’, ‘Les Sables Blancs’ ou ‘Remparts’ avec Maxime Dangles). Un premier long format prometteur, aussi atmosphérique que frénétique. Animé par l’envie de rapprocher les individus et de se reconnecter à la terre, Blutch invite à un voyage introspectif profond et spirituel, où l’auditeur imagine avec facilité le propos du producteur. Et cas contraire, il suffit d’assister au live AV accompagné des sublimes visuels du motion designer Romain Navier pour une expérience électrisante, entre 3D colorée ou abstraite et images de paysages capturés dans le Nord Finistère de Blutch. Un live qui a déjà envoûté Panoramas à Morlaix, Clujotronic en Roumanie avec d’autres dates à venir. Plein d’émotions, cet album beau, sincère et intense a de quoi envoyer Blutch dans les hautes sphères des musiques électroniques en France. En atteste la liste impressionnante de collaborations et remixes autour de l’album, avec des artistes incontournables de la scène électronique française comme Mézigue, Maxime Dangles, Jennifer Cardini, Lauer, Madben ou Maud Geffray, des artistes émergeants comme Malcolm, ou issus des musiques acoustiques comme la violoncelliste Mirabelle Gillis.

STARTIJENN - Talm ur galon

Startijenn - Eric Legret

Maitre incontesté du dancefloor version breizh, Startijenn, se dévoile dans ce 7ème opus sous un jour tout neuf, dans un mix trad, rock & folk. Un line-up solide alliant instruments traditionnels et base rythmique musclée appuyé sur quatre titres par un set de batterie, qui illustre à sa manière une identité musicale bretonne moderne et incisive. Tangi Le Gall-Carré : accordéon diatonique Lionel Le Page : binioù & uilleann-pipes Tangi Oillo : guitare Youenn Roue : bombarde & voix Julien Stévenin : basse

Vous avez le pouvoir, votez ! Rendez-vous sur le site Produit en Bretagne : produitenbretagne.bzh/vote-prix-musical