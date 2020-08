Implanté à Hauterive dans l’Allier, Pro Orca, le leader français de la baguette de batterie est dirigé depuis 2012 par Flavien Ponty.

Pro Orca est une marque incontournable et bien connue des batteurs du monde entier. Une marque innovante que Flavien PONTY ne voulait pas voir disparaître. Il l’a rachetée et réimplantée dans l’Allier depuis quelques années…

Flavien Ponty, musicien et batteur, fabricant des baguettes Pro Orca à Hauterive dans l'Allier © Radio France - Arnaud Ranty

Réécoutez les reportages d'Arnaud Ranty chez Pro Orca, leader français de la baguette de batterie à Hauterive.

Les clins d’œil de l'été: Pro Orca, leader de la baguette de batterie à Hauterive Copier

L'histoire

La musique, une histoire de famille: un papa, guitariste, qui fait du bal et le petit Flavien qui apprend la batterie..

Pro Orca est la marque de référence depuis 1983.

Tous les plus grands batteurs comme Manu Katché, Saragossa, et tous les batteurs de variété française utilisaient ces baguettes. Les grandes marques du marché américain n'étaient pas encore présentes sur le marché français. Pro Orca était au début des années 80 dans un quasi monopole.

Flavien Ponty a donc repris un nom Pro Orca avec un gros passé sur les baguettes, en matière de fabrication (fabrication française depuis toujours) , de savoir faire et de notoriété. Pro Orca est un nom mythique en la matière!

Aujourd'hui cette notoriété est toujours d'actualité et de très nombreux batteurs jouent avec les baguettes de Flavien Ponty: Christian Vander de Magma, José Cortès des Gipsy King, Alain de Campos qui a joué avec Zucchero...

Flavien Ponty dans son atelier à Hauterive dans l'Allier © Radio France - Arnaud Ranty

L'atelier à Hauterive

Flavien Ponty a besoin de faire du bruit la nuit, le week end... il lui fallait donc un lieu sans voisins trop proches! Il a des tonneaux pour polir les baguettes qui tournent 24h/24. Et bien sûr, il joue un peu de batterie. C'est donc à Hauterive dans l'Allier qu'il a trouvé l'endroit idéal pour monter son atelier.

L’Atelier comprend un espace de stockage, un espace de fabrication et un troisième de peinture.

Stockage du bois pour la fabrication de baguettes © Radio France - Arnaud Ranty

L'atelier de stockage

Flavien Ponty y stocke du bois brut: hickory, érable canadien, hêtre du Jura, acacia, ébène d'Inde, ou encore Ipé du Brésil. Le hêtre et l'acacia viennent de la forêt de Tronçais!

Le bois est acheté, débité, prêt à monter sur le tour.

Les bois sont triés de 5 grammes en 5 grammes. La densité du bois varie pour fabriquer les différentes baguettes. Dans les barreaux légers, on fait les grosses baguettes comme celles de tambour. Et dans les barreaux plus lourds, on fabrique les baguettes de Jazz qui sont très fines. Cela compense le faible diamètre.

Les barreaux pour fabriquer les baguettes, classés par densité © Radio France - Arnaud Ranty

On doit bien sélectionner son barreau au départ pour avoir le bon poids de baguettes en sortie.

Baguettes en cours de fabrication chez Pro Orca à Hauterive dans l'Allier © Radio France - Arnaud Ranty

Le polissage

Quand les baguettes sortent d'usinage, on les jette dans un tonneau rempli de bûchettes de hêtre. On met un petit peu de pâte pour aider au polissage. C'est l'usure du bois qui polit la baguette.

Le tonneau tourne ensuite 3 ou 4 jours.

Flavien Ponty peut fabriquer jusqu'à 200 baguettes par jour. Tout à la main.

Le polissage des baguettes: atelier Pro Orca à Hauterive © Radio France - Arnaud Ranty

La peinture

Une fois les baguettes bien poncées, on applique une sous-couche, ensuite la peinture au pistolet, puis le marquage. Flavien Ponty fabrique aussi des baguettes en teinte. Il s'agit alors d'un trempage dans la teinte. Et après on peut remettre du vernis.

Le procédé le plus utilisé est la peinture au pistolet. La baguette peinte s'adresse surtout aux enfants. Ou alors à un batteur qui veut faire un effet sur un solo de batterie.

Les baguettes de couleurs qui pèsent lourd sont pour les tambours des fanfares.

Flavien Ponty peut faire des modèles sur demande. Il a aussi des baguettes à la peinture UV qui réagit à la lumière noire.

Baguettes de couleur verte pour une école de musique en Bretagne © Radio France - Arnaud Ranty

La fabrication des baguettes implique de nombreux contrôles comme le poids, la résistance, la vibration, la dureté, la densité, la couleur.

La baguette doit être bien droite!!

On fait rouler les baguettes sur un granit pour vérifier que les baguettes sont bien droites. Cela se voit et s'entend quand elles roulent. Toutes celles qui ne sont pas droites vont être détordues à la main en appuyant sur un morceau de bois.

Faire rouler les baguettes pour vérifier si elles sont bien droites... © Radio France - Arnaud Ranty

Appairer les baguettes

Une fois les baguettes droites, elles sont appairées au son. On les met en paire. Chaque baguette a un son différent, il faut trouver les 2 jumelles. On tapote, on écoute le son produit et on met ensemble les 2 qui ont le même son. Les baguettes doivent avoir le même son. Ce travail est un travail de musicien, il faut avoir l'oreille! Le tri des baguettes est la partie longue du travail.

Puis ensuite, on les met en fourreau. Toutes ces finitions prennent beaucoup de temps.

Pro Orca, des baguettes auvergnates connues par les batteurs du monde entier © Radio France - Arnaud Ranty

Quelques clients spécifiques

L’entreprise Pro Orca a réussi à séduire des batteurs professionnels du monde entier et conquérir d’autres marchés prestigieux comme la Garde Républicaine de Paris, la gendarmerie mobile.

Leur demande est spécifique car pour les cérémonies ils souhaitent des baguettes noires. Flavien Ponty fabrique donc des baguettes en ébène.

Des demandes insolites

Dans le luxe, des baguettes de massage: ces baguettes ont un manche cylindrique et une tête ronde.

Des Sextoys en bois. Flavien Ponty en a eu la demande mais ne les a pas fabriqués. La finition est compliquée avec des huiles spécifiques et des normes à respecter.

Quelle est la formation pour fabriquer des baguettes

Flavien Ponty a fait des études en génie mécanique à Yzeure. Il avait donc déjà travaillé en atelier, et avait les connaissances de tournage. Le tour à bois reste le même principe depuis des années.

Flavien Ponty dans son atelier à Hauterive dans l'Allier © Radio France - Arnaud Ranty

Découvrez ProOrca

Les clins d’œil de l'été, des reportages d'Arnaud Ranty, le dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Pays d'Auvergne