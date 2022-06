PSG : DJ Snake prêt à enflammer le Parc des Princes

DJ Snake au Parc des Princes, c'est une évidence. L'artiste a le Paris Saint-Germain chevillé au corps, les couleurs rouge et bleu au cœur, lui l'enfant de la banlieue parisienne. "Evidemment, le choix est sentimental. C’est un stade dans lequel je vais depuis gamin", explique-t-il au micro de France Info. C’est mon équipe de cœur. Le Paris Saint-Germain, j’ai une relation très forte avec ce club. Le storytelling est incroyable."

J’y allais en RER avec mes potes quand on était adolescents, et aujourd’hui de remplir ce stade et d’y faire un concert, c’est juste dingue.

A guichets fermés

Et ce tout premier concert au Parc des Princes ; après douze ans d’absence - c‘était le groupe de punk rock américain Green Day -, affiche complet depuis déjà de nombreux jours. Plus de 63 000 personnes viendront se déhancher sur la pelouse du champion de France. DJ Snake a d’ailleurs prévu un grand show haut en couleur et en lumière, avec même de la réalité augmentée via l'application Snapchat. Et bien sûr, en toile de fond, les plus grands hits du Serpent français le plus connu au monde.

Un concert négocié directement avec… Nasser Al-Khelaïfi

Ce concert, Dj Snake, l'homme aux 40 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, l'a négocié directement avec le président Nasser Al-Khelaifi, les deux hommes sont très proches. "Je l’ai contacté, c’est un ami. Je lui ai présenté mon projet, et il m’a ouvert les portes du stade et facilité absolument tout", a-t-il expliqué chez nos confrères du Parisien, celui qui a noué également de fortes relations avec Kylian Mbappé, Hachraf Hakimi ou encore Presnel Kimpembe. Il n'est d'ailleurs pas rare de croiser le DJ dans la corbeille du parc les soirs du match. Il faisait même partie des rares privilégiés à assister à la finale de la Ligue des champions à Lisbonne, malgré le match à huis-clos, en août 2020.

DJ Snake est le premier VRP du Paris Saint-Germain à l'internationale, il a d’ailleurs signé une collaboration avec club pour sa ligne de vêtement. Mais cette fois-ci, ce sera lui la star sur la pelouse, un beau cadeau avant l'heure, l'artiste fêtera lundi son 36e anniversaire.