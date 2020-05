Quand Mick Jagger appelle Jean-Louis Aubert "mon chéri"

En 1976, le groupe Téléphone partage des studios d'enregistrement avec les Rolling Stones et les Stranglers. En 1998, Richard Kolinka et Jean-Louis Aubert se retrouvent à nouveau avec les Stones pour le 1er méga concert d'après la coupe du Monde de foot au stade de France, à Saint-Denis.

Téléphone, ainsi que les Rolling Stones et les Stranglers sont en 1976 dans de grands studios d'enregistrements. Pas d'heure pour les musiciens qui se retrouvent à s'taper un boeuf en pleine nuit. Le 1er à rejoindre le batteur de Téléphone, c'est Jean-Jacques Burnel, le bassiste du groupes The Stranglers. Puis arrive Ron Wood, guitariste des Stones. Mick Jagger rentre, s'assoit, rejoint par son batteur Charlie Watts.

De 1976 au stade de France à 1998, le 25 juillet, le groupe de Jean-louis Aubert est le 1er groupe français à se produire sur la scène du stade de France, en 1ère partie des Stones, Richard Kolinka et Jean-Louis Aubert racontent.

Chirac est moins protégé que Les Rolling Stones.

Richard Kolinka, à propos du concert au stade de France, 1998

La bombe humaine, comment ça va mon chéri .

Mick Jagger interpellant Jean-louis Aubert, 1976

Rock, Stones et stade de France Copier

*Série réalisée en 2005

Auteur : Véronique Sapet

Réalisation : Véronique Sapet, Gérard Couderc

Prise de son et mixage : François Guillaume

Atelier de création Radio France Grand Ouest