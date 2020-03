Que faire pendant le confinement ? Profitez des concerts en ligne, sans sortir de chez vous

Concerts, spectacles ou pièces de théâtre, en raison de la crise de la Covid–19, le monde du spectacle est à l'arrêt, mais le web a pris le relais. Tour d'horizon des spectacles et des concerts à voir sur son canapé en cette période de confinement :

Jean-Louis Aubert en Facebook Live

A la maison, l'artiste a voulu faire plaisir (et se faire plaisir). Il joue des versions acoustiques de ses plus grands tubes. Une heure et demi de show très intime :

Jean-Louis Aubert était le 22 février 2020 au Zénith-Sud de Montpellier, il sera de retour le 11 décembre 2020.

M en duo avec Pierre Richard

A l'occasion du centenaire de la naissance d'Andrée Chedid, -M- Matthieu Chedid et Pierre Richard devaient rendre hommage à la femme de lettres, à la Scala de Paris le 16 mars 2020. Le théâtre étant fermé à cause de l'épidémie de Coronavirus, les deux artistes ont décidé de se produire en live sur Facebook :

-M- MATTHIEU CHEDID se produit dans le cadre du Festival de Carcassonne, au Théâtre Jean Deschamps vendredi 24Juillet 2020 à 21h30.

Chris Martin live sur Instagram

Seul face à son piano, Chris Martin, le leader de Coldplay, a décidé de reprendre en live dans son studio, les tubes du groupe, Viva la Vida, Hymn for the Week-End et Sky Full of Stars :

à lire aussi Coldplay en concert dans France Bleu Live

Plus de 600 concerts sur ARTE Concert

La chaîne culturelle européenne vous offre une série de concerts cultes : Pharell Williams, Dido, Dee Dee Bridgewater, Blondie, Iggy Pop ou encore Tina Turner :