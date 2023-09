Quel est votre titre préféré de Michel Sardou ?

57 concerts prévus et le 1er d'entre eux sera normand. Pour celles et ceux qui rouleront vers le Zénith de Rouen mardi, et pour les autres aussi, on s'est dit qu'on vous passera les 5 titres de Michel Sardou préférés des normands. On en a sélectionné 10, vous choisissez celui que vous préférez (pas facile) et rendez-vous mardi dès 18:30.

ⓘ Publicité