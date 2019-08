QUIZ - Aya Nakamura pour les Nuls

La chanteuse de 24 ans bouscule actuellement le paysage de la chanson française. Avec ses chansons teintées de pop urbaine, R&B, afrobeat et surtout des paroles très remarquées et reprises par toute une génération d'adolescents. En 2 albums et des titres fédérateurs comme "Djadja", "Copines" ou "Comportement", elle est propulsée en tête des charts des pays francophones et à l'étranger.

« Oh Djadja, Y a pas moyen Djadja. J'suis pas ta catin Djadja, genre en catchana baby tu dead ça… »

Comprenez-vous les paroles ?

France Bleu vous propose de tester vos connaissances, et à défaut, de comprendre les paroles d'Aya Nakamura, devenues un vrai phénomène de société. A vous de jouer !

