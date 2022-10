Radio France lance la deuxième édition de l'Hyper Weekend Festival du 20 au 22 janvier 2023

Pendant trois jours, plus d’une soixantaine d’artistes, talents confirmés comme jeunes artistes à découvrir, vont se produire

Ce sera cette année une édition grand format : des nouveaux foyers au 22ème étage, de l’Auditorium au mythique Studio 104, en passant par l’Agora, la Galerie Seine, le restaurant Radioeat et le Belair, tous les lieux emblématiques de la Maison de la Radio et de la Musique accueilleront des événements.

Au programme une expérience à 360° à travers des créations exclusives, des concerts, des performances live en son immersif, des masterclasses, mais aussi de la gastronomie musicale, une exposition, des soirées clubbing et même des rendez-vous pour les enfants et leurs familles.

Tout cela ne relève plus du défi mais devient réalité ! C’est là que l’on peut réaliser la force et la singularité du service public qui porte bien son nom avec un programme éclectique, populaire et audacieux (Didier Varrod, Directeur musical des antennes de Radio France)