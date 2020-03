Me mythique groupe Raoul Petite sort un nouvel album " Ni Vieux Ni Maître"

Ci-dessous un message du concierge :

SOIGNANTS (es) CONFINES (es) , MON AMOUR et toutes les personnes qui continuent a bosser pour le bien commun , VERY BIG UP fraternel 👏👏👏❤️❤️❤️!

Sinon ..LE VOILA !! IL EST LA !! ENFIIIIIN ! 😅👍😀🍾🍾🍾

Le nouvel album des Raoul

"Ni VIEUX NI MAITRE " est disponible , et vu la conjoncture ,pour l'instant en TELECHARGEMENT ou en ECOUTE aux adresses disponibles sur le lien plus bas . Dès que nous aurons des infos sur la dispo de l'album sur le site Raoul en CD ou vinyle nous vous en informerons . il est aussi en précommande sur la FNAC ou autres mais la date de livraison nous est inconnue ......

Le lien 👉 https://raoulpnvnm.lnk.to/r2vUc

PS : Pour combler vos et nos attentes et nous offrir a tous une énergie combative et joyeuse , tous les 15 jours les Raoul mettrons en ligne un nouveau clip live des titres du nouvel album ! Et c'est du bon , du fun, du gros son , de la belle image garantie 100% par https://www.facebook.com/naturalive12/ et le Concierge ( moi même donc ) .

N'hésitez pas a me poser des questions si quelques choses vous échappe , je suis dispo et a votre écoute !

Amour et grosses Papouilles !

Le Concierge

A écouter sans modération