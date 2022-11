RCFM : 40 Anni !

Jeudi 1er décembre, à 20h30, de nombreux artistes fêteront les 40 ans d’RCFM

Des artistes présents pour le concert du soir (une trentaine pour plus de 20 chansons marquantes). Des chansons qui seront parfois interprétées en duo.

Sur scène, des artistes mythiques comme Canta u Populu Corsu, I Chjami Aghjalesi, A Filetta, l’Arcusgi, Tavagna, Antoine Ciosi, Félì...

Une journée qui débutera très tôt avec des surprises. Un studio sera installé à l’extérieur du théâtre, avec là aussi, dès le tout début d’après-midi, des artistes qui rejoindront nos animateurs et qui se produiront en live pour le plus grand bonheur des spectateurs et des auditeurs.

Ainsi, le plus grand nombre participera à la fête.

De nombreuses personnalités passées par RCFM se manifesteront dans le courant de cette journée exceptionnelle.

