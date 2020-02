Re-Tours sur : STACHE en live au Cubrik le 5 février.

STACHE : coup de cœur France Bleu Touraine et Le Prog! à découvrir et à écouter ici.

Tours, France

Beaucoup de monde mercredi 5 février au CUBRIK pour venir découvrir et soutenir STACHE en live. Stache c’est Antoine Combémorel et David Caillaud. Ils sont tous les deux auteurs et compositeurs. Mais sur scène, c'est Antoine Combémorel qui prend seul le micro. Et le garçon sait y faire !

Pour retrouver l'intégralité des titres interprétés par STACHE en live au CUBRIK, ça se passe là :

STACHE - Si peu de choses Copier

STACHE - Reine Copier

STACHE - Dame Copier

STACHE - Cola Maillard Copier

STACHE - Artifice Copier

STACHE - Duel au soleil Copier

STACHE - Monsieur C Copier

STACHE - Destination 1402 Copier

STACHE - Le malheureux Copier

STACHE - Courir Copier

STACHE - Antidote Copier

STACHE - L'égoïste Copier

STACHE - Reviens Copier

Pour retrouver STACHE en streaming et téléchargement légal, c'est ICI, histoire de mettre leur musique sur vos smartphones :)

Merci à STACHE d'avoir accepté notre invitation, merci à vous toutes et tous d’être venu le découvrir, et enfin merci aux équipes techniques de France Bleu Touraine, Patrick, Farzad et Maeva sans qui rien ne serait possible. Nous vous donnons rendez-vous le 4 mars avec Saan.