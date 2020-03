Entre chanson française et Hip-Hop, SAAN nous a offert un concert intimiste.

Re-Tours sur: SAAN en live mercredi 4 mars au Cubrik avec France Bleu Touraine et Le Prog!

Saan est de cette génération qui sait tout faire. Il écrit, compose, chante. Et il le fait avec talent. Loin des clichés, plein d’énergie, de sourire, de respect, Saan, c'est un artiste à suivre. On vous propose de retrouver son concert Live, en vidéo.

Acoustique... Piano, guitares, voix... voici l'intégralité du concert de Saan :

Acétone

Les Voix

Légene

Avec toi

Départ

High

Plus d'étoiles

Freestyle

Toujours la même

Enfer

Amour Amer

Adulte

Vespa

Déjà plus de 20 concerts en 6 mois.. Il s’apprête à défendre sur scène un nouvel EP prévu pour avril de cette année. Un disque qui sortira des sentiers battus du rap. Et on a hâte de le découvrir !

Merci Nassim pour ce très beau live, merci aux équipes techniques pour l'enregistrement et le mixage du concert, et à Maeva pour la régie générale de l’événement.