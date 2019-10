Tous les billets pour les concerts de Céline Dion en France ont été vendus en un temps record

Du jamais-vu

Paris la Défense Arena, ouverte en 2017 dans le célèbre quartier d'affaires de l'ouest parisien et considérée comme la plus grande salle de concert d'Europe vient de battre un record : six concerts de Céline Dion complets en 1h30 ! Plus de 200.000 spectateurs vont pouvoir applaudir la star les 26, 27, 30 juin et 1er, 3 et 4 juillet 2020 à Paris en partenariat avec France Bleu. Un soulagement pour les fans qui n'avaient pas pu bénéficier d'une prévente.

Grande première également pour le Festival des Vieilles Charrues en Bretagne qui accueillera Céline Dion le 16 juillet 2020 : toutes les places ont été vendues ce matin, en neuf petites minutes !

Courage...

Comme le nom de son nouvel album, il en fallait du Courage ce matin pour les fans qui ont fait la queue pendant des heures devant leur billetterie habituelle un peu partout en France, ou qui ont tenté de trouver leur bonheur sur internet, malgré les prises d'assaut des sites revendeurs.

Les malchanceux se sont quant à eux exprimés sur les réseaux sociaux, avec humour...